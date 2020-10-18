Ankara'da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı





"YEŞİL YANDI KALKTIK SON GAZ BİR ŞEY GELDİ VURDU"

Kazada yaralanan taksi sürücüsü, otomobilin hızla gelerek taksiye çarptığını belirtti. Kazayı anlatan taksici, "Işıklarda bekliyorduk. Yeşil yandı kalktık. Son gaz bir şey geldi vurdu. Gördüğüm bu. Biz yeşilde kalktık. O kesin zil zurna. O kadar süratli geldi ki. O alkollü yani lütfen onu kaçırmayın. O normal değil" dedi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.