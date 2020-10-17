





İş yeri sahibi Feyzi Bulce ve ortağı Şükrü Gülşen'i yere yatırıp, plastik kelepçeyle ellerini ve ayaklarını bağlayan soyguncu, 1 kilo altını aldı. Soyguncu, kapıda kendisini bekleyen ve içerisinde bir kişinin olduğu eski model otomobile binerek uzaklaştı.