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    • 17.10.2020 10:44
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    • 17.10.2020 10:44
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    Son dakika: 'da polis üniformalı kuyumcu soygunu: 1 kilo altın alarak kaçtı

    Son dakika haberine göre, 'da sabah saatlerinde bir kuyumcuya polis üniformasıyla gelen soyguncu, kuyumcu ve ortağını plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdikten sonra, 1 kilo altını alarak kaçtı.

    Polis üniformalı kuyumcu soygunu

    Antalya'da sabah saatlerinde bir kuyumcuya polis üniformasıyla gelen soyguncu, kuyumcu ve ortağını plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdikten sonra, 1 kilo altını alarak kaçtı.

    Soygun, saat 09.30 sıralarında Güneş Mahallesi Hastanesi Caddesi'ndeki Sevda Kuyumculuk'ta meydana geldi. Motosikletli Yunus timlerinin giydiği üniformadan giyen kişi, elindeki tabancayla kuyumcu dükkanına girdi.




    İş yeri sahibi Feyzi Bulce ve ortağı Şükrü Gülşen'i yere yatırıp, plastik kelepçeyle ellerini ve ayaklarını bağlayan soyguncu, 1 kilo altını aldı. Soyguncu, kapıda kendisini bekleyen ve içerisinde bir kişinin olduğu eski model otomobile binerek uzaklaştı.
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