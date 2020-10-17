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    • Yaşam
    • 17.10.2020 10:39
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    • 17.10.2020 10:46
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    'nde girişimi: Trafik 3 saat aksadı

    'da sabah saatlerinde 'nde yaşanan trafik yoğunluğunun nedeni belli oldu. Saat 7 sularında köprüde girişiminde bulunan bir kişi nedeniyle trafik çift yönlü olarak aksadı. 3 saatlik çalışmanın sonucu ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    DHA
    İntihar girişimi İstanbul'da o köprüyü kilitledi

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sabah saatlerinde korkuluklara çıkan kişi intihar etmek istedi. Korkuluklardaki adamı gören köprüdeki sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İNTİHARA KALKIŞAN ŞAHIS 3 SAATTE İKNA EDİLDİ
    İhbar üzerine Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Müzakere Timi olay yerine sevk edildi. Sabah saat 07.00'de korkuluklara çıkan 50 yaşlarındaki erkek yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saat 10.00 sıralarında ikna edildi. Müzakere Timi tarafından ikna edilerek korkuluklardan indirilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ AKSADI
    FSM Köprüsü'ndeki intihar girişimi nedeniyle Anadolu ve Avrupa istikametlerinde çift taraflı olarak trafiğin aksadığı görüldü. İntihar girişiminin sona ermesiyle trafik akışı normale döndü.
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    Haberler Yaşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi: Trafik 3 saat aksadı