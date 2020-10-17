ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER

Ayrıca operasyon kapsamında 24 ton 544 kilo gram satışa hazır kaçak nargile tütünü, 5 adet makarona basılı kaçak sigara, 282 elektronik sigara, 415 elektronik sigara likiti, 2 ton kalın kıyılmış tütün, 16 bin 850 litre gliserin ve aroma, 1 milyon 499 bin 255 paketleme poşeti, 9 bin 420 boş paket, 36 bin 23 marka etiket,

26 bin 115 paketleme poşeti, 9 bin 509 paketleme poşeti, 39 bin 564 şeffaf poşet, 560 jelatin, 12 elektronik hamur yoğurma makinesi, 12 elektronik kıyma makinesi, 18 elektronik poşet vakumlama makinesi, 7 adet elektrikli poşet yapıştırma makinesi, 1 harç mikseri, 3 elektronik makaron doldurma makinesi, 38 kantar ve hassas terazi, 52 kilogram renklendirici toz, 685 kilogram toz şeker,