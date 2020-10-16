



YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun müzikhol önünde çalışanlarla tartıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise elindeki silahlarla mekâna doğru ateş ettikleri görülüyor. Bir süre mekân çalışanlarıyla kavga eden ve etrafa ateş açan kalabalık grubun daha sonra uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekiplerinin saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili de soruşturma başlattığı öğrenildi.