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    • 16.10.2020 12:04
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    • 16.10.2020 12:10
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    Vatandaşlara 5 gün imkanı! Sektör temsilcileri açıkladı: Birçok bölgede yer kalmadı

    'in yarım gün, 'in de tam gün olmasını fırsata çeviren vatandaşlar 5 gün tatil imkanı buldu. Sektör yetkilileri, 5 gün tatil yapmak isteyenlerin çoğunlukta olduğunu ve birçok bölgede yer kalmadığını söyledi.

    Büyük fırsat! Tam 5 gün boyunca...

    2020 yılının son tatili 29 Ekim yaklaştıkça vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı.

    28 Ekim'in yarım gün, 29 Ekim'in de tam gün tatil olmasını fırsata çeviren vatandaşlar cuma, cumartesi ve pazar gününü de ekleyerek 5 gün tatil yapmak için planlara başladı.



    Seneyi güzel bir tatille kapatma fırsatını kaçırmak istemeyenler, bazı tatil bölgelerinde yer bırakmadı.



    Milliyet'in haberine göre sektör yetkilileri, 5 gün tatil yapmak isteyenlerin çoğunlukta olduğunu ve birçok bölgede yer kalmadığını söyledi.
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    Haberler Yaşam Vatandaşlara 5 gün tatil imkanı! Sektör temsilcileri açıkladı: Birçok bölgede yer kalmadı