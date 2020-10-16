2020 yılının son tatili 29 Ekim yaklaştıkça vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı.

28 Ekim'in yarım gün, 29 Ekim'in de tam gün tatil olmasını fırsata çeviren vatandaşlar cuma, cumartesi ve pazar gününü de ekleyerek 5 gün tatil yapmak için planlara başladı.