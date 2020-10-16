İDO'nun Güzelyalı- Büyükçekmece seferini yapmakta olan deniz otobüsü, akşam saatlerinde Bozburun'un 1 mil batısında denize düşerek turuncu renkli kanosuna sarılmış vaziyette bulunan ve elindeki tişörtünü sallayarak yardım isteyen bir kişiyi kurtardı.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NA DA BİLDİRİLDİ

Kaptanın tişört sallayan kişiyi farketmesi üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi. Gemi personeli hava ve deniz koşulları nedeniyle en güvenli olan sancak baş güverteye yönlendirilirken, gemideki yolculara kurtarma çalışması yapılacağı anons edildi. Yapılan operasyonla yardım bekleyen kişi gemiye alındı.