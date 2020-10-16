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    • 16.10.2020 12:06
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    • 16.10.2020 12:07
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    'nin ortasında mahsur kalan kişi deniz otobüsü kaptanı tarafından kurtarıldı

    'nde kanodan düşerek mahsur kalan bir kişi tişörtünü sallayarak yardım beklediği sırada 'nun deniz otobüsü kaptanı tarafından farkedilerek kurtarıldı.

    DHA
    Marmara Denizi'nde mucize kurtuluş!

    İDO'nun Güzelyalı- Büyükçekmece seferini yapmakta olan deniz otobüsü, akşam saatlerinde Bozburun'un 1 mil batısında denize düşerek turuncu renkli kanosuna sarılmış vaziyette bulunan ve elindeki tişörtünü sallayarak yardım isteyen bir kişiyi kurtardı.

    SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NA DA BİLDİRİLDİ
    Kaptanın tişört sallayan kişiyi farketmesi üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi. Gemi personeli hava ve deniz koşulları nedeniyle en güvenli olan sancak baş güverteye yönlendirilirken, gemideki yolculara kurtarma çalışması yapılacağı anons edildi. Yapılan operasyonla yardım bekleyen kişi gemiye alındı.



    YOLCULAR, KAZAZEDEYE KIYAFET VERDİ
    Bilinci açık olan kazazede battaniye verildi. Yardıma koşan yolcuların verdiği kuru kıyafetler kazazedeye giydirilerek daha fazla ısı kaybının önüne geçilmeye çalışıldı. Gemi kaptanı, deniz koşulları sebebiyle sahil güvenlik teknesinin talebi ile Armutlu Tatil Köyü iskelesine yanaşarak kazazedeyi, sahil güvenlik botuna teslim etti. Bu sırada sahil güvenlik ekibinin çağrısıyla iskeleye gelen 112 acil ekibi de kazazedeye müdahale etti.
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