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    • 16.10.2020 11:57
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    • 16.10.2020 11:57
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    Kimyagerden akılalmaz yöntem! 20 ton ele geçirildi

    ’da içerisine çeşitli maddeler karıştırıp ’ yağı’ incelterek akaryakıta dönüştüren kimyager Ö., gözaltına alındı. İbrahim Ö.'ye ait depoda yapılan aramada bu yöntemle üretilen 20 ton ele geçirildi.

    DHA
    Kimyagerden akılalmaz yöntem! 20 ton sahte...

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nde bir depoda yüklü miktarda olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, kimyager Ö.'nün ' yağı' içerisine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını belirledi. İbrahim Ö.'ye ait depoya baskın düzenleyen ekipler, su tankları içerisine doldurulmuş 20 ton sahte akaryakıt ele geçirdi.

    Gözaltına alınıp, emniyete götürülen İbrahim Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Yaşam Kimyagerden akılalmaz yöntem! 20 ton sahte akaryakıt ele geçirildi