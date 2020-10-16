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    • 16.10.2020 16:03
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    Son dakika: Aydın'da den bir ölüm daha

    Aydın'ın Yenipazar ilçesinde metil alkol si şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

    AA
    Aydın'da sahte içkiden bir ölüm daha
    Yenipazar'da yaşayan Devrim Kara (43) ilçedeki hastaneye başvurmasının ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
    Alkolden zehirlendiği değerlendirilen Kara, yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
    Kara'nın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de 12 Ekim'de İzmir'den sevk edilen bir kişi, metil alkol si şüphesiyle hayatını kaybetmişti.
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    Haberler Yaşam Son dakika: Aydın'da sahte içkiden bir ölüm daha