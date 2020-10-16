"AYASOFYA'DA ŞUHEDA CAMİİ'NE SELAM GETİRDİK"

2014'de Zagrep'te düzenlenen Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'nda dünya birinciliği kazanan ve şu an Ayasofya-i Kabir Camii'nde müezzinlik yapan Alpcan Çelik ise farklı duygularla Şuheda Camii'ne geldiğini belirterek ekledi: "Fatih Sultan Mehmet Han'ın o güzel mührü vurduğu Ayasofya'dan Şuheda Camii'ne selam ediyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Cenabı Hak İnşallah böyle hain bir darbe girişimini bir daha ne ülkemize ne de dünyaya yaşatmasın diye bugün burada dua edip, Kur'an-ı Kerim okuyacağız."

Her Ayın 15'inde 251 Hatim Programı pandemi koşullarına bağlı olarak farklı şehirlerde ya da Şuheda Camii'nde her ay düzenli olarak yapılmaya devam edecek.