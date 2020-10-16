Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.10.2020 15:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.10.2020 15:59
    ABONE OL

    'de randevulaştığı kişinin yanına 2 erkek arkadaşıyla giden kadın, adamı gasbetti

    'da randevulaştığı Y.G isimli erkekle buluşmaya giden G.A isimli kadın, yanında götürdüğü 2 erkek arkadaşıyla Y.G.'nin 800 lira parasını, nu ve aracını gasbetti.

    DHA
    Buluşmaya gittiği kadın hayatını şokunu yaşattı

    Olay, geçen 12 Ekim'de Bergama ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir meydanda buluşmak için Y.G. ile sözleşen G.A., randevuya yanında iki erkek arkadaşı M.K. ve K.U. ile gitti. M.K. ve K.U., Y.G.'yi darp ederek 800 TL nakit para, cep telefonu ve otomobilini gasbetti.

    DİKİLİ İLÇESİNDE YAKALANDI
    Olay sonrasında çalıntı otomobille Dikili ilçesine giden 3 kişi, dikkat çekmemek için otomobilin plakasını değiştirdi. Y.G.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüphelileri Dikili ilçesinde saklandıkları evde yakaladı. Adreste yapılan aramada 1 tabanca, 10 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam İzmir'de randevulaştığı kişinin yanına 2 erkek arkadaşıyla giden kadın, adamı gasbetti