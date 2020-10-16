Olay, geçen 12 Ekim'de Bergama ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir meydanda buluşmak için Y.G. ile sözleşen G.A., randevuya yanında iki erkek arkadaşı M.K. ve K.U. ile gitti. M.K. ve K.U., Y.G.'yi darp ederek 800 TL nakit para, cep telefonu ve otomobilini gasbetti.