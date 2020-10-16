Cep telefonu hattı aldı başına gelmeyen kalmadı! Her gün onlarca kişi arıyor





Bu süreç içerisinde dolandırılan şahıslardan birkaçı beni aradı. Telefonu açtığımda beni arayan kişiler, "Sait neredesin, bana borcunu ver, beni dolandırdın" gibi cümleler kurdu. Sait denen kişi olmadığımı ve hattı yeni aldığımı anlattım. Arayan kişiler Sait isimli kişinin 35 kişiyi dolandırdığını söylediler. En son arayan kişi ise Sait isimli şahsın ortağıydı, onu da dolandırmış. Bir numara aldım, başıma bela oldu" diye konuştu.