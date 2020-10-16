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    • Yaşam
    • 16.10.2020 11:08
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    • 16.10.2020 11:08
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    'da pes dedirten olay: 5 kişi kapasiteli araçta 15 yakalandı

    Son dakika haberine göre 'ın Süleymanpaşa ilçesinde ve uyruklu 15 yakalandı. Sığınmacılar, işlemlerin ardından teslim edildi.

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    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe girişinde yapılan uygulamada 34 FE 4229 plakalı hafif ticari araç durduruldu.

    Otomobilde yapılan kontrolde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen ve uyruklu 15 kişi yakalandı.

    Avrupa'ya yasa dışı geçmek için Türkiye'ye gelen ların yakalandığı aracın 5 kişi kapasiteli olduğu belirlendi.

    Sığınmacılar, işlemlerin ardından teslim edildi.

    Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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