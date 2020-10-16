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    • 16.10.2020 09:23
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    • 16.10.2020 09:23
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    'de korkunç olay! Sokak ortasında ceset!

    ’de sabah erken saatlerde işe gitmek için evinden çıkan 53 yaşındaki Sezgin Özkabak, sokak ortasında ölü bulundu. Sokağın ortasında cansız bedeni bulunan Sezgin Ozkabak ilk incelemelerde fenalaşarak yere yığıldığı tespit edilirken asıl neden otopsi ile ortaya çıkacak.

    DHA

    53 Yaşındaki Sezgin Özkabak bugün sabah saatlerinde işe gitmek için evinden ayrılan bir vatandaş tarafından sokak ortasında ölü bulundu. Olayı fark eden kişi hemen ekiplere haber verirken olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde fenalaşarak yere yığılma durumu olduğu ifade edildi. 53 yaşındaki adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm ayrıntılar…

    SOKAK ORTASINDA CESEDİ BULUNDU!
    Bugün sabah saatlerinde ajanslar tarafından gelen habere göre; olay İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleşti. Ufuk Mahallesi'nde bir vatandaş sokak ortasında hareketsiz yatan Sezgin Özkabak'ı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 53 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi…

    İŞE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI! CESET BULDU...
    Olay, saat 06.30 sıralarında Ufuk Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, sokak ortasında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sezgin Özkabak olduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi.

    ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
    İlk belirlemelere göre, fenalaşarak yere yığıldığı saptanan Özkabak'ın cansız bedeni, incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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