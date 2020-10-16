53 Yaşındaki Sezgin Özkabak bugün sabah saatlerinde işe gitmek için evinden ayrılan bir vatandaş tarafından sokak ortasında ölü bulundu. Olayı fark eden kişi hemen ekiplere haber verirken olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde fenalaşarak yere yığılma durumu olduğu ifade edildi. 53 yaşındaki adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm ayrıntılar…