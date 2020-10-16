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    • 16.10.2020 08:37
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    • 16.10.2020 08:37
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    Demir korkuluğa ! Feci ölüm...

    'de kontrolden çıkan aracın alt geçit üzerindeki demir korkuluğa saplanması sonucu meydana gelen trafik sında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de ağır yaralandı.

    İHA
    Demir korkuluğa saplandı! Feci ölüm...

    , saat 05.30 sıralarında -Samsun D-200 karayolu üzerindeki Büyükmahmutlar köyü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan H. idaresindeki 24 AAN 625 plakalı Ford marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçit üzerinde bulunan demir korkuluğa saplanarak devrildi. Çarpmanın etkisiyle aracın hurdaya döndüğü kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide ağır yaralandı.

    Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Hasan H. (52) ile yolcu İsmail S. (33) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Abdulkadir Sayim ise hastane morguna götürüldü.

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