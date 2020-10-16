Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.10.2020 09:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.10.2020 09:20
    ABONE OL

    | Meteoroloji saat verip uyardı! O iki il... | 16 Ekim 2020 hava durumu

    Meteoroloji’den gelen son dakika tahminlerine göre bugün yurdun bazı kesimleri gece saatlerinden itibaren başlayarak devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altında kalacak. Peki , ve ’de hava nasıl olacak? İşte il il tahminleri…

    Günlük hava durumu raporuna göre; 3 dereceye kadar artması beklenen sıcaklıklar ülke genelinde bu yönde seyredecek. Öte yandan ülke genelindeki değerlendirmelerde Marmara Bölgesi'nde yer alan iki ilimizde de yağışlı havanın gözlemleneceği ön görülüyor. Sabah saatlerinde yurdun iç kesimleri yer yer puslu geçecek…

    SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    Sıcaklıklar, Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 29°C
    Parçalı az bulutlu

    İSTANBUL °C, 25°C
    Az bulutlu açık

    KIRKLARELİ °C, 26°C
    Parçalı az bulutlu

    KOCAELİ °C, 29°C
    Parçalı az bulutlu

    EGE
    Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 28°C
    Parçalı az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 25°C
    Az bulutlu açık

    MANİSA °C, 29°C
    Parçalı az bulutlu

    MUĞLA °C, 26°C
    Parçalı az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 31°C
    Parçalı az bulutlu

    ANTALYA °C, 28°C
    Az bulutlu açık

    HATAY °C, 28°C
    Parçalı az bulutlu

    ISPARTA °C, 27°C
    Parçalı az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 26°C
    Az bulutlu açık

    ÇANKIRI °C, 27°C
    Az bulutlu açık

    ESKİŞEHİR °C, 26°C
    Az bulutlu açık

    KONYA °C, 27°C
    Az bulutlu açık
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verip uyardı! O iki il... | 16 Ekim 2020 hava durumu