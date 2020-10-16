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    • Yaşam
    • 16.10.2020 16:32
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    • 16.10.2020 16:36
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    'da öldüğü sanılarak a koyulan adamın yaşadığı ortaya çıktı

    'da film sahnelerini yaşatmayacak bir olay yaşandı. Öldüğü sanılarak cam ve buzlu a koyulan 74 yaşındaki Kumar isimli adamın yaşadığı ortaya çıktı.

    DHA
    Öldü sanılan adam canlandı

    'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ülkenin Kandhampatti köyünde öldüğü sanılarak ailesi tarafından cenaze törenine kadar buzlu cam a konulan 74 yaşındaki Balasubramanian Kumar'ın 20 saat boyunca tabutta yaşadığı ortaya çıktı.

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Olayın anı kameralara an be an yansıdı. Hasta ve yatağa bağımlı olan Kumar'ın tabutta hareket ettiğini gören görevli, aile üyelerine haber verdi. Kumar, hastanede tedavi altına alınırken, polis olayda aileye soruşturma başlattı. Polis soruşturma gerekçesini, Kumar'ı cam ve buzlu tabuta koyulması gösterdi.

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    Haberler Yaşam Hindistan'da öldüğü sanılarak tabuta koyulan adamın yaşadığı ortaya çıktı