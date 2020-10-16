İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ürünleri ülkeye sokup haksız kaçan elde edenlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

Son bir ayda sınır illerinden Batman'a getirilip buradan batı illerine gönderilmek üzere depolarda bekletilen çok sayıda gümrük kaçağı ürüne el konuldu.

Aramalarda gümrük kaçağı 7 bin 470 paket sigara, 830 cep telefonu, 388 kilogram nargile tütünü, 690 paket puro, 13 araç lastiği, 113 bin 600 makaron, 19 şişe içki, 554 kilogram kıyılmış tütün, 8 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü, 87 tabanca fişeği, 39 bin 884 litre akaryakıt ile 8 bin cerrahi maske ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.