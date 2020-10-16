Alaska'dan 11 günde Yeni Zelanda'ya uçan bir kıyı çamur çulluğu hiç durmadan 12 bin kilometreden fazla mesafe kat ederek dünya rekoru kırdı. Kuş bilimciler, bu hayvanların bir savaş uçağının aerodinamiğine sahip olduğunu ve uçuş sırasında yüklerini hafifletebilmek için iç organlarını küçültebildiğini açıkladı.
Bu kuşların diğer göçmen kuşlara göre uçuşlarında çok daha az enerji sarf ettikleri ve rüzgâra daha dirençli oldukları belirtiliyor.
Bu kuşların diğer göçmen kuşlara göre uçuşlarında çok daha az enerji sarf ettikleri ve rüzgâra daha dirençli oldukları belirtiliyor.