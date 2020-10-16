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    • Yaşam
    • 16.10.2020 Gazete
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    12 bin 200 kilometre yol kat etti: Çamur çulluğu ’dan ’ya non-stop uçtu

    Çamur çulluğu, ’dan havalanıp non-stop uçarak ’ya indi. Hafiflemek için iç organlarını küçültebilen kuş, 11 günde 12 bin 200 kilometre yol kat etti.

    Çulluk Air
    Alaska'dan 11 günde 'ya uçan bir kıyı çamur çulluğu hiç durmadan 12 bin kilometreden fazla mesafe kat ederek dünya rekoru kırdı. Kuş bilimciler, bu hayvanların bir savaş uçağının aerodinamiğine sahip olduğunu ve uçuş sırasında yüklerini hafifletebilmek için iç organlarını küçültebildiğini açıkladı.




    Bu kuşların diğer göçmen kuşlara göre uçuşlarında çok daha az enerji sarf ettikleri ve rüzgâra daha dirençli oldukları belirtiliyor.

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    Haberler Yaşam 12 bin 200 kilometre yol kat etti: Çamur çulluğu Alaska’dan Yeni Zelanda’ya non-stop uçtu