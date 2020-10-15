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    • 16.10.2020 06:31
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    • 16.10.2020 06:31
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    Son dakika: ’ta evde çıkan da yaralandı

    Son dakika haberine göre, Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binada gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evde çıkan yangında yaralanan 85 yaşındaki hastaneye kaldırıldı.

    AA
    Beşiktaş’ta korkutan yangın

    Beşiktaş'ta evde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

    Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


    Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Kısa sürede alevleri söndüren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Fatma Güner Sinayiş'i kurtardı.



    Vücudunda yanıklar oluşan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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