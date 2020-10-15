



TWİTTER HAKKINDA

Herkese fikir ve bilgiyi anında ulaştırma misyonuyla ortaya çıkan Twitter, sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. 2006 yılında bütün büyük bilişim şirketlerinin yer aldığı San Francisco'da Jack Dorsey, Biz Stone, Noah Glass ve Evan Williams tarafından kurulan Twitter, 24 milyar Dolar gibi bir değere sahiptir.

Kullanıcılarına 140 karakterlik metin yazıp paylaşma şansı veren ve bu etkileşimler ile iletişimi kuvvetlendiren Twitter, 2015 verilerine göre 350 milyon aktif kullanıcıya sahiptir.