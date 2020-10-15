Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin konuştuğu isim oldu... 22 yaşındaki Karakurt, 60 bin liralık papağan sorusunun cevabını kardeşine aldığı 40 liralık radyodan bildi. 125 bin lira kazanan ve 1 milyon lira ödül kazanmasına sadece iki soru kalan Karakurt, önceki gün Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'e giderek burada kutsal balıklara yem atarak dilek tuttu.