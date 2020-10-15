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    • Yaşam
    • 15.10.2020 Gazete
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    Kim Milyoner Olmak İster'in efsanevi yarışmacısı dilek tuttu

    ‘Kim Milyoner Olmak İster’de 250 bin liralık soruyu açtırmaya hak kazanan mevsimlik işçi , yarışmadan önce memleketine uçtu. Urfa’nın kahramanı Karakurt, burada balıklara yem atarak dilek tuttu.

    Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin konuştuğu isim oldu... 22 yaşındaki Karakurt, 60 bin liralık papağan sorusunun cevabını kardeşine aldığı 40 liralık radyodan bildi. 125 bin lira kazanan ve 1 milyon lira ödül kazanmasına sadece iki soru kalan Karakurt, önceki gün Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'e giderek burada kutsal balıklara yem atarak dilek tuttu.

    AİLESİNİ OKUTACAK
    Karakurt, "Kardeşim Abdulkadir parasızlıktan okulu 8. sınıfta bıraktı. Kardeşlerimin okumaları için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim. En büyük hayalim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmak" diye konuştu.

    MEHMET YILDIRIM
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