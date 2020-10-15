"SAHİPLENMEK İSTİYORUZ"

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Bursa Temsilcisi Zeynep Dimidoa, deveye yapılan eziyet karşısında, bir hayvansever olarak üzgün olduğunu belirtti. Dernek olarak 'Garip' ismi verilen deveyi sahiplenmek istediklerini belirten Dimidoa, "Videoları gördüm. Hayvana, deveye yapılan bir eziyet söz konusu. Bu yapılacak bir şey değil. Hayvanlara karşı şiddetin durdurulmasını istiyoruz. Yasanın çıkmasını istiyoruz. Videoları izleyince şok olduk. Yapılmaması gereken, görmememiz gereken görüntüler. Şu an koruma altına alındı. Gerekiyorsa bizler dernek olarak korumaya alabiliriz, sahiplenebiliriz. Devlet büyüklerimize de sesleniyorum. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. Tüm hayvanseverler aynı görüşteler. İnsanlarımızın da duyarlı olmalarını rica ediyorum. Hayvanları gördüklerinde tekme atmak yerine onları sevebilirler. Bunu yapmak bu kadar zor değil" dedi.