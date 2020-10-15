D-100'da feci olay! Üst geçitten atlayan kişi hayatını kaybetti

Gürkan S. o sırada yoldan geçen Orhan Yalçın yönetimindeki 34 GJ 8185 plakalı otomobilin üzerine düşerek yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı Gürkan S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri trafiği tek şeritten vererek olay yerinde inceleme yaptı. Gürkan S.'nin cenazesi yapılan inlemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.