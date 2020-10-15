Düzce'de Bahçeşehir Bölgesi çamlı Evler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bir apartman dairesinde Mahide Güneş Ünal'ı kalbinden vurarak kafasına ateş ederek intihar eden Anıl Şenol kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

2,5 YILDIR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Cinayetin ardından detaylarda ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; katil zanlısı Anıl Şenol'un 10 yıl önce eşinden ayrıldığı ve Bahçeşehir Bölgesi'nde bulunan evde annesi ve kardeşiyle yaşadığı öğrenildi. Anıl Şenol'un ayrıca 2,5 yıldır işsiz olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü için ilaç kullandığı da öğrenildi.