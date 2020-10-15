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    • 15.10.2020 09:06
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    'da işçi servisi devrildi: 14 kişi yaralandı

    'da bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. sonucu 14 işçi yaralandı.

    DHA
    İşçi servisi devrildi! Yaralılar var

    Kaza, sabah saatlerinde Malatya Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mehmet Hanifi Kaya yönetimindeki 44 S 0620 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

    14 KİŞİ YARALANDI
    Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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