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    • 15.10.2020 10:06
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    Son dakika: 'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

    Son dakika haberine göre, 'da işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken yapılan incelemenin ardından ya karışan araçlar çekildi.

    Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı

    Şanlıurfa'da işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.


    Alınan bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan Mustafa Uncu idaresindeki 63 S 0562 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde akaryakıt istasyonuna girmek istediği sırada karşı yönden gelen Halil Sarıyıldız'ın kullandığı 06 LK 006 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada yaralanan 15 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



    Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekildi.
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    Haberler Yaşam Son dakika: Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı