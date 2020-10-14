16 ESKİ POLİS GÖZALTINA ALINDI

Manisa merkezli İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Uşak, İstanbul ve Antalya olmak üzere 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, KHK'yle ihraç edilen 1'i ilçe emniyet müdürü olmak üzere toplam 16 eski polis, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.