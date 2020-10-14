Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Valilik bünyesinde başlatılan "Çevre Seferberliği" projesi kapsamında 14 Ekim 2020 Çarşamba günü Lüleburgaz'ı ziyaret etti. Metruk binanın yıkımına katılan Vali Bilgin, korona virüsle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ziyaret programı kapsamında Lüleburgaz otoban gişelerinde atık kaldırımı ve ardından atık suların tekrar kullanımı programı gerçekleşti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 12.30'da Lüleburgaz Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi Orkide Sokak'ta bulunan metruk binanın yıkımına katıldı. Yıkıma Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ersoy Canbek, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal ve daire müdürleri katıldı.

Metruk binanın yıkımından önce Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, metruk binanın yan binasında yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlar, metruk binada ahlaka uygun davranışlar gerçekleştiğini, madde kullananların yuvası haline geldiğini söyleyerek Vali Bilgin'e ve belediye ekiplerine dua ettiklerini söyledi.

"HAYAT OLAN ALANLARDA SOSYAL PROBLEMLER BÜYÜK PROBLEM"

Yıkımın başlamasından önce mahalle muhtarı Resmi Akçam, metruk binalarla ilgili durumu aktardı. Muhtarlardan mahallelerinde bulunan metruk binaları ihbar etmelerini isteyen Vali Bilgin "Belediye başkanımızla beraber burada vatandaşımızı ziyaret ettik. Bizler Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı olarak oturduğumuz yerlerde herhangi bir sosyal sorun yaşamıyoruz. Ama şu var. Biz vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamak için görevliyiz. Bizim için belki sorun değil gibi görünüyor bu metruk yapı. Ama metruk binaların çevresinde her gördüğünüz evde hayat var. Bu hayat olan alanlarda insanlar yanı başlarındaki sosyal problemler onlar için hayati problem. Bu hayati problemler ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bu hizmetleri küçümsememek gerekiyor" dedi.