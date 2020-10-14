Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkisini gösteren yoğun sağanak yağış ve fırtınanın önümüzdeki günlerde geri gelecek. Peki İstanbul'da hava asıl olacak? İşte detaylar…
METEOROLOJİ UYARDI! TÜM MARMARA'DA ETKİLİ OLACAK
MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı.