Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.