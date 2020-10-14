Önünde geçerken minibüsün çarptığı kadın yaralandı. Minibüs sürücüsü çarptıktan sonra kadını fark ederek aracını durdurdu. Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulan yaralı kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.