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    • Yaşam
    • 14.10.2020 10:39
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    • 14.10.2020 10:39
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    'nde ! Aracını sağa çekti, kendini boşluğa bıraktı

    Sabah saatlerinde ne gelen bir taksici aracını sağa çekip köprüden atladı. eden taksicinin cesedi Boğaz'da yapılan aramalar sonucu bulundu.

    'nde aracını durduran bir taksici köprüden aşağıya atladı. Arama çalışmaları sonrası taksicinin cansız bedenine ulaşıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kullandığı taksiyi sağa çekip araçtan inen taksici köprüden atlayarak etti.
    Olayı gören araç sürücüleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Deniz polisinin yaptığı boğazdaki arama çalışmaları sonrası taksicinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Aracını sağa çekti, kendini boşluğa bıraktı