Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında dün yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından bodrum kattaki odaları kontrol amacıyla gezmeye başladı.