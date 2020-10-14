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    • 14.10.2020 11:22
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    • 14.10.2020 11:26
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    çıkan binada 203 kök keneviri bulundu

    İstanbul Arnavutköy'de bir binanın katında çıkan ı kontrol için binaya giren ve polis ekipleri keneviri seraasıyla karşılaştı. 203 kök Hint keneviri ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

    DHA
    Yangın için binaya giren itfaiye gördüğü karşısında şoke oldu

    Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında dün yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından bodrum kattaki odaları kontrol amacıyla gezmeye başladı.

    203 KÖK HİNT KENEVİRİYLE KARŞILAŞTILAR
    Binanın jeneratör odasına giren itfaiye ekipleri Hint keneviri serasıyla karşılaşınca durumu dışarıda bekleyen polislere haber verdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda ayrı ayrı saksılar içerisinde 203 kök Hint Keneviri, aydınlatma sistemi, ısıtma ve sulama sistemi ele geçirdi.

    Bodrum katı kiraya verdiği tespit edilen Süleyman Mutlu Ö., isimli kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kiracının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
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