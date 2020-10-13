Son dakika: Gamze’nin katil zanlısı cinayeti itiraf etti







Anadolu Mahallesi 131. Cadde'de ikamet eden Gamze Esgicioğlu, sabaha karşı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, evde bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından M.K., H.Y. ve İ.O.B. serbest bırakıldı. Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan B. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan B. adliye çıkışında bir gazetecinin "Sevgilinizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" şeklindeki soruyu yanıtsız bıraktı.

