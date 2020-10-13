Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.10.2020 06:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2020 06:15
    ABONE OL

    Son dakika: Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı

    Son dakika haberine göre, - yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, kadını ezilmekten kurtardı.

    İHA
    Otoyolda ölüme davetiye
    - yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi.


    İstanbul - Çanakkale yolunun 'ın Malkara ilçesi civarında bir kadın, gece yarısı çift şeritli yolun ortasına oturarak, ölüme davetiye çıkardı.




    Yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan kadın, tavırlarıyla yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, kadını ezilmekten kurtardı.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı