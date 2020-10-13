Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı parkta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.