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    • 14.10.2020 06:42
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    • 14.10.2020 06:42
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 14 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Karadeniz, kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 14 Ekim il il hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.




    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 25°C
    Parçalı bulutlu


    İSTANBUL °C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KÜTAHYA °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Burdur çevreleri, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile gece saatlerinde İskenderun Körfezi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 25°C
    Parçalı bulutlu


    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu


    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 26°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 33°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    RİZE °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 26°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı




    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu
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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 14 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak?