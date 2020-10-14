Günlük burç yorumları – 14 Ekim 2020 Çarşamba

YILIN SON MERKÜR GERİLEMESİ BAŞLADI

Merkür bugün Akrep burcunda geri gitmeye başladı. Etkileri ise hayatımızın her alanında kendisini gösterecek. Gökyüzü bu Retro'nun her zamankinden daha farklı bir Retro olduğunun altını çiziyor. Çünkü tam karşısında Mars geri gidiyor. Önümüzdeki 21 gün boyunca gelin hep birlikte göğüs gerelim.

Gecikmeler, kısıtlamalar, beklemeler Merkür geri giderken olağan etkilerdir. Ancak Merkür'ün her geri gidişinde aynı konuları tetiklemez. Bu döngüde daha çok toplantıya geç katılan iş arkadaşlarından şikâyet edebilirsiniz. İşini ihmal eden arkadaşlarından yakınabilirsiniz. Ya da doğruluğu belli olmayan eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Talepleriniz istediğiniz gibi şekil almayabilir. Beklediğiniz telefon ya da yazışmalar anlamsızca uzayabilir. Sınırlamalar, koşullar daralabilir, kısıtlanabilir.