Günlük burç yorumları – 14 Ekim 2020 Çarşamba

Astrogündem: Merkür'ün Akrep burcunda geri gitmesiyle yılın son Merkür Gerilemesi başlıyor. 3 Kasım'a kadar dünyadaki birçok cezaevleri eşzamanlı bir şekilde konuşulabilir. Uluslararası uçuş sahalarında ülkelerin birbirine olan yaptırımı artarken havayolu şirketleri gündeme gelebilir.
YILIN SON MERKÜR GERİLEMESİ BAŞLADI
Merkür bugün Akrep burcunda geri gitmeye başladı. Etkileri ise hayatımızın her alanında kendisini gösterecek. Gökyüzü bu Retro'nun her zamankinden daha farklı bir Retro olduğunun altını çiziyor. Çünkü tam karşısında Mars geri gidiyor. Önümüzdeki 21 gün boyunca gelin hep birlikte göğüs gerelim.
Gecikmeler, kısıtlamalar, beklemeler Merkür geri giderken olağan etkilerdir. Ancak Merkür'ün her geri gidişinde aynı konuları tetiklemez. Bu döngüde daha çok toplantıya geç katılan iş arkadaşlarından şikâyet edebilirsiniz. İşini ihmal eden arkadaşlarından yakınabilirsiniz. Ya da doğruluğu belli olmayan eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Talepleriniz istediğiniz gibi şekil almayabilir. Beklediğiniz telefon ya da yazışmalar anlamsızca uzayabilir. Sınırlamalar, koşullar daralabilir, kısıtlanabilir.
Akrep Burcundaki Merkür Retro'sunda Ne Gibi Aksilikler Yaşanabilir?
Teknolojiye erişim istenilen akışta olmayabilir.
Eski demode yöntemlere geri dönmek zorunda kalabilirsiniz.
Yedekleme yapmayı ihmal etmemelisiniz.
Teknik donanımlı kazalara maruz kalabilirsiniz.
Retro Devam Ederken Neler Yapmalıyız?
Merkür gezegeni iletişimi, seyahati, sözleşmeleri, araçları ve tüm bu içerikteki kuralları temsil eder. Bu yüzden emin olmadığınız hiçbir işe bulaşmamanız gerekiyor. Bir kere değil, birden çok düşünmemiz gerektiğinin de haberciliğini yapıyor bu Retro… Nasıl mı?
Eğer sözleşme yapacaksanız, ekonomik çıkarlarınızı göz önünde bulundurun.
Eğer bir proje çalışacaksınız, ortaklarınızı iyi tanıyın.
Eğer yolculuk planınız varsa, rezervasyonlarınızı kontrol edin.
Eğer aykırı düşüncelere sahip bir arkadaş grubunuz varsa kimseyle zıtlaşmayın.
Eğer uykunuz ağırsa evde muslukları, kilidinizi, alarmınızı kontrol etmeyi unutmayın.
Eğer bir tedaviye başlayacaksınız, yan etkileriyle ilgili araştırma yapmayı ihmal etmeyin.
Çok Fazla Sorgulamamak Avantajımıza Olacak
Bu dönem tesadüflere inanın. Çünkü olmadık bir yerden kaybettiğiniz eşyanızı bulabilir, eski bir mektuptan bir aile geçmişine vakıf olabilirsiniz. Miras, haklar, kadın hakları ve vergiler gibi konularda haksızlığa uğramış olanlarınız varsa, adaletin terazisi Ekim ayı bitmeden size gülümseyebilir. Eğitim ve ticari konularda her zamankinden daha çok pürüzle karşılaşabilirsiniz. Kıskanç sevgililer, ayrılıklar, ani ilişkiler ve bitişler bol bol algı yönetimi konusunda hassasiyet oluşturacaktır. Duyduğunuza değil, gördüğünüzü inanmanız gerektiğinin altını çizecek gökyüzü.
14 Ekim 2020 Çarşamba burç yorumları ne diyor?
KOÇ: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız.
BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.
İKİZLER: SANATSAL ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımları olabilir. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda sizin için.
YENGEÇ: BU dönem bazı aşklar yarım kalacaktır.
Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir.
Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz.
ASLAN: KARŞI cinse istemeseniz de kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız.
Küçük yazışmalarla kendinizi göstereceksiniz.
Enerjiniz yüksek.
BAŞAK: BAZILARINIZ kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışacak ve karlı çıkacak. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.
TERAZİ: KİŞİLERİN olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.
AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZE karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgiyi üzerinize topluyorsunuz.
YAY: AŞIRI alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle mesafeyi korumaya çalışın.
OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
Size finans desteği sağlayacak ve aynı fikirdeki kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.
KOVA: AŞK ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçicisiniz. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek eleştiriler canınızın sıkılmasına neden olacaktır.
BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması yapmak için güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.