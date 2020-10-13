Soba; Evlerin, iş yerlerinin ısıtılmasını sağlayan bir araçtır. Birçok çeşitleri vardır. Bütün sobaların ortak özelliği, içinde elde edilen ısıyı dışarı ileterek çevresindeki havayı ısıtmalarıdır. Görenler yok artık diyor! Trabzon'dan gelen haber sobaya başka bir anlam yüklüyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Yenimahalle'de demircilik işiyle uğraşan Kadir Türker, dayısının sürekli soba eskitme şikâyeti üzerine, atölyesinde dayanıklı kuzine yapmaya karar verdi. Sacdan sobaların çabuk eskimesi üzerine kolları sıvayan Türker, kendisince çözüm üretmeye çalıştı. Türker'in dayanıklı olma özelliği taşıyan jantlı kuzineleri, yoğun talep görüp, sipariş ediliyor.
Türker'in geri dönüşümle kuzineye dönüştürdüğü sobalar, ebadına göre bin 500 ile 2 bin lira arasında alıcı buluyor.
Atölyesinde çalışmalarını sürüden Türker, durgun suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirme projesini hayata geçirmeyi de hedefliyor.
Dayısı istedi: Janttan kuzine sobası üretme fikrinin dayısının talebi üzerine hayata geçtiğini belirten Kadir Türker, "Yaylada dayımı ziyarete gittiğimde bana 'Her sene bir soba eskitiyorum, torunum, bana sağlam bir soba yap' dedi. Ben de oradan esinlenerek 'janttan değişik sobalar var ama kuzine sobası yok' dedim.
Dayıma janttan kuzine soba yapmayı planladım. Kuzineler fazla dayanıklı olmadığı için bunu dayanıklı olsun diye kamyon jantından yaptım. Oradan esinlendim ve bu sobayı tamamladım. " dedi.
Ekonomiye katkıda bulunduk: Yayla evleri için ideal olduğu belirten Türker "Dayım istedi ürettim, baya da tuttu. Bu sobada odun, kömür, her şeyi yakabilirsiniz. Aynı zamanda ekmek, patates pişirebilirsiniz. Yayla evlerinde ideal kullanılabiliyor. Normal kuzineler 2 milimetre sacdan yapılır. Bu ateşli çelik janttır ve 6 milimetredir, daha dayanıklıdır. Bu sobalarımızın bir faydası da hurdaya atılacak jantları yeniden kullanarak ekonomiye katkıda bulunduk" diye konuştu.
Uçuk proje: Farklı projeler üzerinde de çalıştığını kaydeden Türker, "Benim bir başka uçuk bir projem daha var" dedi.
Büyüğünü yapmam lazım: Projesiyle ilgili Türker, "Durgun suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak, kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirme projem var. İmkânlarım olmuş olsaydı, bu projeyi hayata geçirecektim. Suyun sadece kaldırma kuvvetiyle enerji elde edebilirim. Bu konuyla alakalı küçük bir çalışma yaptım. Küçük bir prototip yaptım, ama daha büyüğünü yapmam lazım" diye konuştu.
Soba Nasıl Çalışır?
Yanan cisimler, yanmaları sırasında bazı gazlar çıkarırlar. Bu gazların insanlara zararlı olmalarını önlemek için sobanın borularından geçen duman bacadan havaya atılır. Boruların, bacanın sobanın yanmasında da önemli bir yeri vardır. Dumanların rahatça yukarı çıkması sağlanamazsa soba iyi yanmaz. Yanma olayının sürmesi için daima oksijen gerekir. Soba odanın havasında bulunan oksijeni içeri emerek içindeki yanıcı cisimlerin yanmasını sağlar. Yanma sonunda ortaya çıkan dumanlar dışarıya kolayca atılamaz da sobanın içinde kalırsa, oksijenin emilmesi güçleşir, sobaya yeteri kadar oksijen girmez. Bu yüzden de soba iyi yanarak çevresini ısıtamaz. Dumanları dışarı atmayı yeterince yapamayan bacalara "iyi çekmiyor" denir. Sobaların iyi yanması, dolayısıyla iyi ısıtması için boruların, bacanın dumanları kolayca dışarı atacak biçimde olması gerekir.