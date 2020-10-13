Oltayı çektiğinde şaşkına döndü! "Görünce zehirli sandım"





"KÖPEK BALIĞININ YEDİKLERİNDEN KALAN PARÇALARLA BESLENİRLER"

Ekincik Koyunda görülen Vantuz'un, kılavuz balık olarak da anıldığını belirten MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Yıldırım; "Güzel ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla'mızda, zaman zaman farklı balık türlerine rastlamaktayız. Ekincik Koyunda görülen bu balık, kılavuz balık olarak da anılmaktadır. Birlikte yaşam tarzına ayak uydurmuş bu balıkları, biyoloji derslerinde özellikle iki canlıdan birinin direğinden yarar sağlarken zarar vermediği ve olumlu yada olumsuz etkilemediği ilişkisinde görmüşüzdür. Bu Kılavuz balığı, örneğin köpek balığının alt kısmına başının üstünde emme diski denilen vantuzlar sayesinde tutunur. Köpek balığının yediklerinden kalan parçalarla beslenirler. Bu vantuzlar o kadar güçlüdür ki, eskiden bu balıklardan daha büyük balıkları yakalamak için kullanıldığı çeşitli çalışmalarda bahsedilmiştir. Akıllara bu balık yenir mi sorusu gelebilir. Ben yemedim ama yenilmesi noktasında bir sakıncası bulunmadığı belirtilmektedir. Tadının bildiğimiz balık lezzetinden yoksun olduğunu, zor piştiğini düşünürsek, enderde olsa oltamıza takılan bu balığı, yine denize bırakıp, kendisinden fayda sağlayacak bir köpek balığı bulma şans vermek, daha iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"SICAK OKYANUS İLE DENİZLERDE GÖRÜLÜR"

Balığın zararsız ve zehirsiz olduğunu ifade eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Sercan Yapıcı ise şunları söyledi; "Vantuz balıkları ekonomik öneme sahip olmayan türler arasındadır. Tür, tüm sıcak okyanus ile denizlerde dağılım göstermektedir. Ülkemiz denizlerinde 3 tür ile temsil edilmektedir. Adını, başı üzerinde yer alan vantuzdan almaktadır. Bu yapı balığın birinci sırt yüzgecinin farklılaşması ile oluşmaktadır. Bu vantuz sayesinde balık büyük köpekbalıkları, kaplumbağalar, deniz memelilerine tutunarak uzun mesafeler kat edebilir. Zararsız ve zehirsiz bir balıktır. Besin olarak üzerinde bulunduğu canlıların ektoparazitlerini tüketmektedir."