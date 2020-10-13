23 yaşındaki Gamze'nin sır ölümü! ‘Nefes alamıyorum’ diyerek yere düştü"

Olay, sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi 131. Cadde'de 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Bir kadının bıçaklandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Gamze Esgicioğlu'nun öldüğünü belirledi. Omzundan bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.



4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olay sırasında evde olan aralarında Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisinin de bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. emniyete götürüldü.



'NEFES ALAMIYORUM' DEYİP, YERE YIĞILMIŞ



Isparta'da, Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart dairede göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 erkek şüpheliden 1'inin ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, olay yerinde polise verdiği ifadede, saat 02.30 sıralarında restoranda yemek yedikten sonra 4 arkadaş birlikte Gamze Esgicioğlu'nun evine geldiklerini söyledi. Bir süre sonra karşı dairede kalan arkadaşlarının yanına gittiğini anlatan şüpheli, apart daireye döndüğünde Esgicioğlu'nun kendisine sarılarak, "Nefes alamıyorum" dediğini söyledi.

Şüpheli, üzerinde herhangi bir yara izi ya da kan görmediğini öne sürdüğü Esgicioğlu'nun bunaldığını düşündüğünü kaydetti. Bir süre sonra da genç kadının yere yığıldığını söyleyen şüpheli, bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiklerini ardından olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin geldiğini anlattı.



GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelilerin Gamze Esgicioğlu ile birlikte gece 03.08'te bir otomobille binaya geldikleri görüntüler bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 07 FDP 46 plakalı otomobilin binanın önüne geldiği, şoför kapısının açıldığı anlar yer aldı.

Öte yandan Gamze Esgicioğlu'nun 2019 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümünden mezun olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.