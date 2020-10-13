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    • 13.10.2020 18:45
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    • 13.10.2020 18:45
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    'da ağacından düşen vatandaş yaşamını yitirdi

    'da bir köyde çıktığı ağacından düşen 45 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

    İHA
    Ceviz ağacından düşen vatandaş yaşamını yitirdi

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    Olay, ilçesine bağlı Kaşlıca Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Akif C., evinin bahçesinde bulunan ağaca toplamak için çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden şahıs, aşağı düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akif C'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılması için Hastanesi morguna kaldırıldı.

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