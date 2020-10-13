Boşanma aşamasında olduğu eşini çocuklarının gözü önünde dövdü, saçlarını kesti! Gözaltına alındı ama serbest kaldı

Söke ilçesinde oturan Özlem K., 6 yıl önce, arıcılık yaparak, geçimini sağlayan Ünal K. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Evlendikten bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başladığını belirten Özlem K., mart ayında boşanma davası açtı. Dava sürerken, Ünal K., iddiaya göre, zaman zaman Özlem K.'ye barışmak istediğini söyleyip, bir daha şiddet olmayacağına dair sözler verdi.