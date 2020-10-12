"GÖĞSÜM KABURGAMA BASKI YAPAR HALE GELDİ"

İkinci ve üçüncü ameliyatlarında çok daha ağır sorunlar yaşadığını belirten C.K., "İkinci olarak göğüs dikleştirme ve protez ameliyatı için mart ayında ameliyat olacaktım. Sağ göğsümü hem göğüs kat çizgimden, hem karın bölgemden kesti. Göğsüm diğer göğsümden 5 santim aşağıda kaldı. Göğsüm kaburgama ve mideme baskı yapıyor. İç çamaşırı kullandığımda sürekli ağrı yapıyor. Bunun da geçici olduğunu, ödem oluşmasının normal olduğunu söyledi ve yine oyaladı. Üç ameliyat için de anlaştığım için son olarak bacak germe ameliyatımı da ona yaptırmak zorundaydım. Nisan ayında uyluk germe ameliyatı oldum. Bu ameliyat sırasında çıkan deriden, 2 ay boyunca kapanmayan yarama deri graftı yaptı, benden onay almadan. Estetik amaçla, daha güzel görünmek için yaptırdığım ameliyat sonrası kalçamda koskoca bir yuvarlak oluştu. Estetik nedenlerle gelmiş bir hastaya nasıl deri graftı yaparsınız." dedi.

"YAŞANACAK GİBİ DEĞİLDİ BENİM İÇİN"

Doktor K.Z.'nin her defasında kendinden çok emin gördüğünü ve bu nedenle güvenini sağladığını belirten C.K., "Hep üstünkörü konuşuyor, tam olarak bilgi vermiyor. Örneğin deri graftı yapacağını ve benim nasıl sorunlar yaşayacağımı anlatmıyor. Deri graftı da tutmadı çok fazla zarar verdi. 6 ay boyunca kaşıntı, şişme, kabarma ve yara yeniden açıldı. Sorunlar sorunlar. Dayanamaz hale geldim. Yaşanacak gibi değildi benim için. Kalça germe ameliyatımda da içine deri koymuştu." dedi. Bacak germe ameliyatında cinsel organının bir kısmının bacağıma yapışık hale geldiğini, iç çamaşırımın dışında kaldığını söyleyen C.K., "Göğüs biri aşağıda biri yukarda, biri küçük biri büyük ve kaburgama yaptığı baskıyla sürekli ağrıyor. Ne yatmak, ne oturmak mümkün. Sürekli ayakta yaşayacak halim yok." diye konuştu.

"SANKİ BANA EZİYET ETMEK İSTER GİBİYDİ"

Yaşadığı acılara daha fazla dayanamadığını ve doktor K.Z.'yle yeniden iletişime geçtiğini söyleyen C.K., bundan sonra üç ayrı ameliyat daha geçirdiğini, bu ameliyatların da durumunu düzeltmediğini, daha kötüye götürdüğünü belirterek şunları anlattı: "Ama ona sorduğunuzda 'Normal, geçici bir durum' diyor. Hem göğsüm, hem deri graftının ağrısı, pantolon giyince yukarı çekemiyordum. 2019 temmuz ayında tekrar ameliyata aldı. Ama ameliyattan sonra düzelen hiçbir şey olmadı. Deri graftı aldı ama bunu baştan da yapabilirdi sanki bana eziyet etmek ister gibiydi. Sadece o yarayı kapattı ama, düzeltmek için yaptığı ameliyatlarda sürekli kalçamın kaba etlerinden kesti. Sözde bacak germe yapmaya çalışıyor. Ben artık oturduğumda kemik üzerine oturuyormuş gibi hissediyorum. Aynı zamanda kadınsal sorunlar yaşıyorum, özel günlerimde dışarı çıkamıyorum Cinsel organ bölgemin bir kısmı bacağıma doğru gerilmiş halde, iç çamaşırımın dışına çıkıyor."

"ADLİ TIP İNCELEMESİ İSTİYORUM"

Son olarak 2020 yılında göğsünün sürekli kaburgasına baskı yapması nedeniyle artık hiç oturamaz hale geldiği için tekrar doktorla iletişime geçtiğini söyleyen C.K., "Mayıs ayında düzeltebilirim' diyerek yeniden ameliyata aldı. Rapora ise, sadece 'sağ göğüsten memnuniyetsizlik ve içindeki protezin bir santim yukarı alınması' yazdı. Ama aslında göğüs silikonum göbeğime kadar düşecek haldeydi. Bu nedenle savcılıktan Adli Tıp incelemesi talebim var. Cinsel organ bölgemi daha çok keserek iyice küçülttü. Bu aşamadan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundum. Çok kötü durumdayım bu kadar acı, maddi manevi sıkıntıdan sonra yeniden ameliyat olmak zorundayım. Başka türlü yaşanacak gibi bir durumda değilim." şeklinde konuştu.

"KENDİME BAKAMIYORUM"

Eskiden daha özgüveni yüksek bir insan olduğunu, şimdiyse kendine bakamaz hale geldiğini söyleyen C.K., "O kadar acı çektim, maddi manevi zarara uğradım. Sonunda bu görüntüde bu durumda olmak çok üzüyor beni. Üstelik bu ameliyatlar için 20 bin 500 lira para harcadım" dedi. Doktorun ise hala yaptığı işten çok memnun olduğunu, sanki hiç sorun yokmuş gibi davrandığını söyleyen C.K., "Tüm bunlara rağmen 'Mahkemeye verin isterseniz, cezam varsa çekmeye hazırım. Emin olmasam mahkemeye verin der miyim' dedi. Ben de kendisine, 'Evet dersiniz, hiç düzelmeyeceğini bile bile beni 3 kez ameliyata almışsınız, bunu da dersiniz' dedim. Hala kendinden emin 'Bana bir şey olmaz diyor" ifadelerini kullandı.