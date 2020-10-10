Sinop'ta otomobiliyle saatte 56 kilometre hızla radara giren ve 288 lira para cezası kesilen inşaat mühendisi Özgür Bükcüoğlu, yargı yolunu tuttu. Bükcüoğlu, hukuk mücadelesi sonucu 1 kilometre hız farkı ile kesilen cezayı iptal ettirdi. Sinop Sulh Ceza Mahkemesi'nin iptal kararında, şöyle denildi: "Şehir yerleşim yeri içinde otomobiller için hız limitinin 50 km, yüzde 10 yasal tolerans ile 55 km olduğu, başvuranın hız miktarının ise 56 km/ hızla gittiği sabittir. 1 km/sa hızın ayarlanması kolay değildir. Usulsüz düzenlenen tutanağın iptaline ve idari para cezasının kaldırılmasına dair karar tesis olunmuştur."