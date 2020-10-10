Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kesilen cezasını hukuk yoluyla sildirdi

    'ta otomobiliyle saatte 56 kilometre hızla a giren ve 288 lira para cezası kesilen inşaat mühendisi , yargı yolunu tuttu. Bükcüoğlu, hukuk mücadelesi sonucu 1 kilometre hız farkı ile kesilen cezayı iptal ettirdi.

    Radar cezasını sildirdi

    'ta otomobiliyle saatte 56 kilometre hızla a giren ve 288 lira para cezası kesilen inşaat mühendisi Özgür Bükcüoğlu, yargı yolunu tuttu. Bükcüoğlu, hukuk mücadelesi sonucu 1 kilometre hız farkı ile kesilen cezayı iptal ettirdi. Sinop Sulh Ceza Mahkemesi'nin iptal kararında, şöyle denildi: "Şehir yerleşim yeri içinde otomobiller için hız limitinin 50 km, yüzde 10 yasal tolerans ile 55 km olduğu, başvuranın hız miktarının ise 56 km/ hızla gittiği sabittir. 1 km/sa hızın ayarlanması kolay değildir. Usulsüz düzenlenen tutanağın iptaline ve idari para cezasının kaldırılmasına dair karar tesis olunmuştur."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kesilen radar cezasını hukuk yoluyla sildirdi