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    • 10.10.2020 10:15
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    'te akaryakıt tankerinde 100 kilo ele geçirildi

    'te polisin düzenlediği operasyonda akaryakıt tankerinde 100 kilo ve 550 gram toz ele geçirildi. Gözaltına alınan tanker şoförünün emniyette sorgusu devam ediyor.

    DHA
    Tankerde ele geçirildi! 100 kilo

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'e yüklü miktarda sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, uyuşturucunun taşındığı akaryakıt tankerini tespit ederek takibe aldı.

    100 KİLO KUBAR VE 550 GRAM TOZ ESRAR
    Sürücüsü ve plakası açıklanmayan tanker, kent girişinde durduruldu. Polislerin eğitimli köpekle yaptığı aramada, tankerin yatak bölümüne gizlenmiş 100 kilo ve 550 gram toz ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis, tanker şoförünü gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Gaziantep'te akaryakıt tankerinde 100 kilo kubar esrar ele geçirildi