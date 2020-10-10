Son dakika: Önce sahte para verdiler ardından eteklerine gizleyerek çaldılar







Mağaza çalışanı Alican Ağır, "Dükkan sahibi namaz kılacaktı onun yerine bakıyordum. O arada iki kişi girdi içeri. Kulaklık istediler. Kulaklığı verdim, arkamı döndüm. Parayı bozacaktım. Parada bir sahtelik hissettim. Arkamı döndüğümde ikinci bayan bir kulaklık koymuş bebeğinin oraya. Öteki bayan ona sırtımı döndüğümde bir oto teybi koyuyor. Dışarı çıkıyorum. Kapımızda müzik çalarımız var, arkasında flaş bellek var, belleği alıyor. Biz bunları sonradan fark ediyoruz. Kamera kayıtlarından tespit edince hemen 155'i aradık. Sağ olsun kolluk kuvvetlerimiz hemen yakaladı." dedi.