Dolu yağışları sonrası üreticilerin satışları yüzde 30 arttı

Meteorolojinin her dolu uyarısı öncesi branda üreticilerinin mesaileri katlanırken satışları da bir önceki yıla oranla ortalama yüzde 30 artış yakaladı. Brandaya yönelik internet aramaları ise yüzde 100 arttı. Standart ve özel dikim olmak üzere ikiye ayrılan brandalar 120 ila 1.000 TL arasında değişiyor.

"TELEFONUMUN BÖYLE ÇALDIĞINI HİÇ GÖRMEDİM"

Bir branda şirketinin sahibi Nazım Doğan, önceki gün yapılan dolu uyarısının ardından inanılmaz bir taleple karşı karşıya kaldıklarını söyledi. "22 yıllık esnafım. Telefonumun böyle çaldığını hiç görmedim. Sabahtan beri susmuyor" diyen Doğan, her 10 aramadan birinin talebe dönüştüğü söyledi. Doğan, "Geçen yıllarda yağan doluyla birlikte insanların araçları ciddi zarar gördü. Kaportası çöktü, camı patladı. 5-6 bin liralık masraf çıktı. O nedenle insanlar araçlarını korumak istiyor" dedi.