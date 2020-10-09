Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.10.2020 13:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.10.2020 13:59
    ABONE OL

    'da bir kadın birlikte yaşadığı eşcinsel kadın komşusuyla, tutup kocasını vurdurttu

    ’nun Ünye ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı eşcinsel kadın ile tutarak, kocasını vurdurttu. Kadınlar ve olayda yardımı bulunan iki kişi daha gözaltına alınırken, H.O.’yu yaralayan şahsı arama çalışmaları ise sürüyor.

    İHA
    İğrenç olay: Eşcinsel komşuyla kiralık katil tutup...
    'nun Ünye ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı eşcinsel kadın ile tutarak, kocasını vurdurttu. Olay, ilçeye bağlı Çınarlık Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşcinsel olduğu iddia edilen A.O., yine eşcinsel kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu. Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O.'nun kocası H.O.'yu, ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.

    KİRALIK KATİL TUTTUKLARI İDDİASI
    Birlikte yaşadığı H.S. isimli kadın komşusu ile birlikte kiralık katil bulan A.O., iddiaya göre kocasını Çınarlık Mahallesi'nde silahla vurdurttu. Ağır yaralanan H.O. önce Ünye, ardından ise Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili yaptığı geniş çaplı incelemede, kadınların birlikte yaşadığını ve eşcinsel olduklarının bilgisine ulaştı. Kadınlar ve olayda yardımı bulunan iki kişi daha gözaltına alınırken, H.O.'yu yaralayan şahsı arama çalışmaları ise sürüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Ordu'da bir kadın birlikte yaşadığı eşcinsel kadın komşusuyla, kiralık katil tutup kocasını vurdurttu