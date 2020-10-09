Dehşet gemisinin katili hakim karşısında! “Deli rolü yapıyor”

GEMİ KAPTANINI 'DÜŞMAN' OLARAK GÖRDÜM

Mahkemede sanığın ifadesi alındı. Ergin A. ifadesinde, taşkınlık yapması ardından kaptanın kendisiyle görüştüğünü, yaptığının doğru olmadığını söylediğini kaydetti. Bu nedenle kaptandan özür dilediğini, bu olaydan sonra kin gütmediğini iddia etti. Olay tarihinde ilaç aldığını, kendini bir askeri gemide düşünerek kaptanı da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak yemekhaneye gidip ekmek bıçağını aldığını, önce köprü üstüne çıktığını daha sonra da Bora Kaptan'ın kamarasına indiğini anlattı. Kapıyı çaldığını, kim o diye seslenildiğinde ben de ilaç almak istediğini söyleyip içeri girdiğini ifade etti. Dışarıda ikinci kaptanın 'Bıçağı var' diyerek anons ettiğini, daha sonra diğer gemi personeli üzerine geldiğini ve düşman askeri olarak gördüğü için bıçak sallandığını iddia etti.

Sanığın ifadelerine tepki gösteren Ekşi'nin ailesi ise sanığın deli rolü yaparak cezadan kurtulmaya çalıştığını belirtti.